(ANSA) – ROVIGO, 7 GIU – I Carabinieri di Rovigo e della stazione di Lendinara hanno arrestato, per il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga, Davide Zambello, 31enne cuoco di Lendinara, ritenuto il responsabile dell’investimento mortale di un cicloturista avvenuto in mattinata. L’identificazione del responsabile è avvenuta grazie all’analisi dei sistemi di video sorveglianza, sia pubblici che privati, situato lungo la Strada Rgionale 88, nel tratto che collega Badia Polesine con Lendinara dove si è verificato il fatto. L’uomo con precedenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, alla guida dell’autovettura Fiat Grande Punto – secondo la ricostruzione dei militari -, dopo aver investito il ciclista si è dato alla fuga senza prestare soccorso. L’automobilista percorse poche centinaia di metri si è fermato per recuperare alcuni frammenti del paraurti della propria auto rimasta danneggiata dopo lo scontro, per poi riprendere la marcia fino alla propria abitazione, dove è stato raggiunto dai carabinieri.