(ANSA) – FIRENZE, 07 GIU – “Chiesa? La mia intenzione è tenerlo almeno per un anno, non farà la fine di Roberto Baggio. Mi hanno assicurato che al momento non c’è nessun accordo per la cessione del giocatore”. Così il neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso nel corso della conferenza stampa oggi allo stadio Franchi. “Non ho ancora parlato con Chiesa – ha aggiunto il magnate italo-americano – adesso è in ritiro, domani sera gioca e deve pensare a questo impegno. Poi ci muoveremo”. Sugli obiettivi ha detto: “sono appena arrivato, datemi tempo. il sogno? Io voglio vincere, sarebbe bello un giorno poter competere con la Juve. Il nuovo allenatore? Devo ancora parlare con Montella, e in vacanza in India, di sicuro io non sono qui per mandare via, non l’ho mai fatto nella mia carriera”.