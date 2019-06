(ANSA) – PALERMO, 7 GIU – “Sono contento di avere ricevuto questa proposta e di averla accettata. È un’occasione importante per un siciliano allenare una squadra come il Palermo”. Lo ha detto il nuovo allenatore dei rosanero, Pasquale Marino. A presentarlo sono stati l’ad del Palermo, Roberto Bergamo, e il dg Fabrizio Lucchesi. “Mi rende orgoglioso fare qualcosa per la squadra della mia terra – dice Marino – il carico di responsabilità non mi spaventa. Ma lo faremo con l’appoggio della società, perché noi allenatori dobbiamo avere il supporto del club per costruire una squadra”. Dal punto di vista tecnico, Marino pensa a un calcio offensivo. “È normale – dice – che uno cerca sempre di vincere, solo che a volte gli avversari ti rubano l’idea. Ho sempre detto che preferisco un 4-4 – come quello che ho ottenuto con lo Spezia a Brescia – a uno 0-0. Le emozioni te le danno i gol. Il 4-3-3 per me copre meglio gli spazi, ho fatto applicare anche il 3-4-3”.