(ANSA) – TORINO, 7 GIU – Il Torino ha vinto lo scudetto Berretti battendo l’Inter per 2-0 nella finale per le società di serie A e B che si è disputata oggi pomeriggio a Novarello. Le reti di Moreo, su rigore per un fallo di mano di Vaghi, e di Leggero, un colpo di testa nella ripresa. Per il Torino è il secondo titolo giovanile della stagione dopo la Supercoppa della Primavera, in corsa per lo scudetto di categoria.