(ANSA) – ROMA, 7 GIU – “Il lavoro su risparmi e trasparenza della Camera dei deputati prosegue in maniera costante. Le ultime novità riguardano i tagli per le spese di telefonia: con un nuova convenzione sottoscritta in questi giorni, Montecitorio risparmierà infatti 80 mila euro all’anno, passando da una spesa di 140 mila euro a una di 60 mila. Grazie al lavoro dei questori – che ringrazio per il loro quotidiano impegno – la Camera spenderà quindi il 60% in meno. Questo segue il taglio già avviato per la telefonia mobile, la cui spesa scenderà del 20% per un risparmio di altri 30 mila euro”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. “Due piccoli tasselli che si sommano agli altri risparmi che in questi mesi sono stati considerevoli – prosegue il post – basti pensare ai 45 milioni all’anno per il superamento dei vitalizi, ai 20 milioni per la riduzione delle pensioni più alte e ai 10 milioni di minore spesa grazie agli altri interventi”.