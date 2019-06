(ANSA) – ROMA, 7 GIU – “Come d’incanto, appena finita la campagna elettorale per le elezioni europee, è tornata la pace tra M5S e Lega. Per la verità secondo me non era mai scoppiata la guerra: tra leghisti e grillini infatti è sempre stato un gioco delle parti. Sono due facce della stessa medaglia e cercano di occupare tutti gli spazi politici. Provano cioè a rappresentare sia la maggioranza che l’opposizione. Una situazione Kafkiana. Non mi sono mai iscritto tra coloro che chiedevano a Salvini di mollare Di Maio. Non credo serva a nulla”. Così, in una nota, il deputato di FI Marco Marin. “Non hanno fatto la pace perché non avevano fatto la guerra. Con le loro scelte hanno purtroppo fatto invece danni gravissimi agli Italiani”, conclude Marin.