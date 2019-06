(ANSA) – PERUGIA, 7 GIU – Da un campione del mondo a un altro in panchina: il Perugia ha ufficializzato che è Massimo Oddo il nuovo allenatore. Prende il posto di Alessandro Nesta. Oddo ha siglato un contratto fino al 30 giugno del 2021. “Benvenuto mister”, scrive la società nel sito ufficiale. Oddo ha già guidato, fra le altre di Pescara, Udinese e Crotone. Ha raggiunto l’accordo con il Perugia dopo un incontro con il presidente Massimiliano Santopadre. Il nuovo allenatore del Perugia, nella carriera da calciatore, ha giocato con Milan, Bayer Monaco, Napoli, Lazio, Hellas Verona e Lecce. In Nazionale ha collezionato 34 presenze. Ha all’attivo anche una rete e la vittoria nel Campionato del mondo in Germania nel 2006. Sempre nella giornata di oggi il Perugia ha anche siglato con il Comune, proprietario dello stadio Curi, la proroga della convenzione per l’utilizzo dell’impianto. Si avvia così l’iter per la stipula di una nuova convenzione pluriennale. (ANSA).