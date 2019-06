(ANSA) – ROMA, 7 GIU – Il fondo Aquilor prova un nuovo assalto alla Sampdoria mentre il gruppo di Gianluca Vialli sarebbe sempre interessata ma al momento sta riflettendo. Aquilor, gruppo inglese che avrebbe alle spalle in questa operazione diversi investitori in particolare dell’Arabia Saudita, sarebbe al lavoro per effettuare la due diligence sui contratti, da quelli televisivi fino ai giocatori. Adesso c’è da capire cosa potrà succedere nei prossimi giorni anche se il presidente Massimo Ferrero non sembrerebbe intenzionato a vendere il club.