(ANSA) – ROMA, 8 GIU – Tre soccorritori della Società nazionale francese per i salvataggi in mare (Snsm) sono morti ieri in Francia, al largo della costa atlantica, a Sables-d’Olonne, quando la loro motovedetta si è rovesciata durante una violenta tempesta, mentre tentavano di portare aiuto ad un peschereccio in difficoltà. A bordo del peschereccio, a quanto si apprende, un uomo che risulta disperso, e che forse non era solo. Lo riferiscono i media francesi. La tempesta ‘Miguel’ si è abbattuta sulla costa della Vandea con alte onde e venti fino a 129 chilometri orari. Due cinquantenni e un uomo di 37 anni che erano all’interno della cabina della nave di soccorso non ce l’hanno fatta. Quattro loro colleghi sono invece riusciti a riguadagnare a nuoto la terraferma, dove sono stati soccorsi dai vigili del Fuoco. Tre elicotteri della gendarmeria, i vigili del Fuoco e la marina hanno sorvolato per ore la zona ma non hanno individuato che dei pezzi di relitto e una scialuppa di salvataggio vuota. Le ricerche riprenderanno all’alba.