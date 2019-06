CARACAS – Il Torneo Apertura é entrato in una fase decisiva. Domenica, si disputeranno le semifinali della Liguilla: lo Zulia ospiterà il Mineros e l’Estudiantes de Mérida farà lo stesso con il Carabobo.

Grazie ad un rush finale alla grande, la squadra allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano si é guadagnata l’etichetta di favorita alla vittoria finale. I lagunari nelle ultime dieci gare disputate, tra Primera División e Coppa Sudamericana, hanno uno score di tre pareggi e sette vittorie. I successi sono arrivati in maniera consecutiva e va segnalato che il portiere Morales non ha subito reti in sei gare. Mentre nel reparto offensivo c’è l’ottima prestazione dell’honduregno Brayan Moya con 6 reti segnate in 7 gare disputate.

L’ultima sconfitta dei nerazzurri risale al 18 aprile, quando furono battuti per 4-0 dall’Estudiantes de Mérida in trasferta.

Nei quarti della Liguilla, lo Zulia ha superato con un globale di 5-3 (3-2 a Maracaibo e 1-2 all’Olimpico) il Caracas.

“La vittoria contro il Caracas é una prova d’autorità di un gruppo che non smette di crescere e superare tutti gli ostacoli. Abbiamo scavalcato un rivale grandissimo come il Caracas, per dare un passo importante verso il nostro grande obiettivo! Ogni volta più vicino!” ha cinguettato sul suo account Twitter l’allenatore italo-venezuelano Francesco Stifano.

Quello che andrà in scena domenica , alle 16:30 nello stadio Pachencho Romero di Maracaibo, sarà il 23º confronto tra Zulia e Mineros. C’è perfetta parità con sette vittorie per parte e otto pareggi.

Il primo precedente risale al 24 giugno 2008, quando a Maracaibo finì 3-1 in favore dei padroni di casa. Quel giorno per i lagunari andarono a segno Buelvas (1’ e 22’) ed Isea (69’). Per i Mineros lasciò il segno Eduardo Centeno (82’).

L’ultima volta si sono affrontate il 24 marzo a Cachamay ed finì 1-1: vantaggio zuliano con Feltscher al 31esimo e pareggio “minerista” grazie a Richard Blanco (49’).

Nell’altra semifinale si affronteranno sempre domenica, ma alle 18:30, nella città di Mérida Estudiantes-Carabobo.

Sono 36 i precedenti tra accademici e granata. L’ago della bilancia pende dalla parte della formazione valenciana con 19 vittorie contro le 6 degli andini. Il segno “X” é stato protagonista in 11 occasioni.

Il primo confronto ufficiale risale al 13 settembre 2003 nella città di Mérida, quel giorno i padroni di casa vinsero per 3-2. In questa stagione si sono affrontate, durante la regular season, il 27 aprile sul campo neutro di Guanare ed é finita 0-0.

L’Estudiantes non batte il Carabobo dal 3 maggio 2015, quando finí 2-1 grazie alle reti di García (14’) e Barrios (33’). Per i granata andò a segno Márquez (35’).

(di Fioravante De Simone)