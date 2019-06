BUENOS AIRES. – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro torna in Brasile dopo la sua prima visita ufficiale in Argentina, durante la quale ha incontrato il presidente Mauricio Macri e in cui ha affermato che entrambi i paesi hanno fatto “un primo passo per avanzare nella realizzazione di una moneta unica”.

“Con l’Argentina ci amiamo! Non vogliamo il socialismo o il comunismo nella regione”, ha detto Bolsonaro alla stampa locale poco prima di partire per il Brasile, affermando che con Macri “hanno parlato di economia”. Ha destato sorpresa la notizia secondo cui Argentina e Brasile stanno analizzando l’idea di creare una moneta comune, il “peso real”, un argomento che Brasilia vuole affrontare dopo la riforma delle pensioni, e Buenos Aires dopo quest’anno di elezioni.

Nonostante le parole di Bolsonaro, la banca centrale brasiliana ha pubblicato un chiarimento affermando che “non ci sono progetti o studi in corso per un’unione monetaria con l’Argentina”. Anche il ministro dell’Economia argentino, Nicolas Dujovne, ha affermato nelle dichiarazioni alla stampa locale che si tratta di un progetto a lungo termine, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore stabilità di fronte alle oscillazioni esterne.