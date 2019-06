GENOVA. – Msc Crociere ha modificato i suoi itinerari che prevedevano scalo a L’Avana dopo il divieto alle navi da crociera di viaggiare dagli Usa a Cuba imposto a partire dal 5 giugno dall’amministrazione Trump, in risposta a quello che gli Usa definiscono il “ruolo destabilizzante” di Cuba nell’emisfero occidentale, compreso il sostegno al presidente venezuelano Nicolás Maduro.

A causa delle modifiche alla normativa degli Stati Uniti, precisa in una nota la compagnia crocieristica, Msc Armonia non è più autorizzata a fare scalo nel porto de L’Avana come parte del proprio itinerario. I porti alternativi di Key West in Florida, Costa Maya in Messico, George Town alle Isole Cayman o Cozumel in Messico, sostituiranno L’Avana, mentre il resto dell’itinerario resterà invariato.