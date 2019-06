(ANSA) – ROMA, 8 GIU – Vittoria in rimonta per i Raptors e Toronto vede il titolo Nba. Nella gara 4 delle finali del campionato di basket americano, i canadesi si sono imposti 105-92 sui Golden State Warriors, portandosi avanti 3-1 nella serie. Una partita che Toronto ha saputo recuperare dopo aver subito uno svantaggio anche di 11 punti nel primo tempo: poi il dominio nel terzo quarto grazie a un super Kawhi Leonard, che chiude con uno score di 36 punti e 12 rimbalzi. E’ lui l’uomo-partita. Altri protagonisti del match Serge Ibaka, (20 punti), e Pascal Siakam, autore di 19 punti. Per i bi-campioni in carica ora si fa dura: pesante il ko alla Oracle Arena per Golden State che rischia di chiudere malissimo la serie e la corsa al titolo. Una sconfitta in gara 5 lo consegnerebbe infatti a Toronto: il match con la storia i Raptors se lo giocano lunedì davanti al loro pubblico. Una vittoria e sarà il primo trionfo Nba per il team canadese.