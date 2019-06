(ANSA) – ROMA, 8 GIU – Non solo Leo Messi, l’Argentina a segno anche con Lautaro Martinez. Nell’amichevole con il Nicaragua, penultimo test in vista della Coppa America, l’Albiceleste si impone 5-1 grazie alle doppiette del campione del Barca e del giocatore dell’Inter. La nazionale del ct Scaloni prende subito il largo con i due gol in due minuti di Messi: nella ripresa in campo Lautaro, entrato al posto di Aguero, che ripaga la fiducia del tecnico mettendo a segno la sua personale doppietta. A chiudere la ‘manita’ la rete di Pereyra. Poche luci invece per Dybala.