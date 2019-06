(ANSA) – SESTRI LEVANTE (GENOVA), 8 GIU – ‘Mezzo grammo e la neve’ scritta da Valeria Bellobono di Roma è la fiaba vincitrice della 52^ edizione del premio letterario Andersen organizzato dal comune di Sestri Levante. La giuria presieduta dalla scrittrice Lidia Ravera ha scelto tra le oltre 800 fiabe inedite giunte dall’Italia e dall’estero la vincitrice della sezione ‘adulti’ e ha decretato vincitrice per la sezione ‘Bambini’ la Scuola Primaria De Marchi di Milano, per la sezione ‘ragazzi’ la scuola secondaria Dante Alighieri di Grosseto, per la fiaba in lingua straniera l’elaborato giunto dalla Russia. Il trofeo ‘Baia delle Favole’ è stato assegnato alla scuola primaria Aldo Moro di Lecco con la fiaba ‘Mescolanza’. (ANSA).