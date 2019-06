(ANSA) – LIPSIA, 8 GIU – In migliaia si sono radunati a Lipsia per l’annuale festival ‘Wave Gothic’, che in questa edizione conta su circa 220 artisti che si esibiranno sul palco. Il festival si celebra dal 1992 e richiama i fan del dark e del rock gotico da tutta Europa. Ogni anno si contano circa 20.000 partecipanti. L’evento si è aperto ieri con il tradizionale picnic in stile vittoriano, nel quale i partecipanti sfoggiano elaborati abiti.