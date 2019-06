(ANSA) – UDINE, 08 GIU – Uno sportello abusivo per l’invio, la ricezione e il prestito di denaro con il sistema “hawala”, celato dietro un internet point, è stato sequestrato in Borgo stazione a Udine dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale. I due gestori, cittadini pachistani, di 33 anni, sono stati denunciati. Comunemente in uso in molti paesi di cultura e tradizione islamica, il sistema “hawala” è vietato dalle normative internazionali e nazionali antiriciclaggio perché consente transazioni in denaro senza lasciare traccia. Il sequestro preventivo urgente del locale e l’immediata cessazione dell’attività è stato disposto dalla Procura di Udine al termine di un’indagine condotta dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria. Questi hanno appurato che dietro un inattivo internet point, nel negozio avveniva una attività di “sportello” per la ricezione e l’invio, ancor più sospetto data l’assenza di fonti ufficiali di reddito dei mittenti, di denaro verso i Paesi di origine dei migranti afghani e pakistani.