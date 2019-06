(ANSA) – ROMA, 8 GIU – Rod Ellingworth, ex allenatore capo della Sky – oggi Ineos – e della Nazionale britannica di ciclismo, dal primo ottobre, sarà il team principal della Bahrain-Merida, in base a una joint-venture fra la società emiratina e la McLaren. Ellingworth, nell’attesa di assumere il nuovo incarico, lavorerà per pianificare il futuro. Brent Copeland continua con il team nel suo ruolo attuale e affiancherà il nuovo arrivato per determinare i processi e le strutture futuri. “L’incarico di Rod come team principal della Bahrain-Merida sottolinea la nostra determinazione a raggiungere il massimo livello in questo sport – le parole di John Allert, managing director della McLaren Pro Cycling – il suo passato e le sue capacità fanno di Rod il leader perfetto per il team che verrà. Siamo lieti di dargli il benvenuto”. “Sono felice di entrare a far parte della Bahrain-Merida come team principal – ha aggiunto lo stesso Ellingworth -. Dal 2017 a oggi sono rimasto impressionato dalla competitività di questa compagine”.