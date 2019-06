(ANSA) – ROMA, 8 GIU – “Due settimane fa abbiamo vinto in molte città, ma era solo il primo tempo della partita. Dobbiamo vincere il match: bisogna che tutti i cittadini vadano a votare al ballottaggio per non sprecare un’opportunità di cambiamento. Il nostro avversario è la sinistra, che si è arroccata nei palazzi del potere locale e appare più impegnata a difendere i propri interessi che non quelli dei cittadini”. Lo scrive su facebook Silvio Berlusconi. “Meno tasse, meno burocrazia, meno clandestini per le strade, più infrastrutture, più sicurezza nei quartieri a rischio sono le ricette applicate in tutti i comuni amministrati dal centro-destra. Noi abbiamo le ricette giuste per far ripartire le nostre città. Con queste elezioni faremo entrare dappertutto aria nuova: al posto dei soliti professionisti della politica porteremo alla guida dei Comuni personalità che nella loro attività hanno fatto bene e che vogliono mettere le loro competenze ed energie a servizio della collettività”.