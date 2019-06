(ANSA) – VENEZIA, 8 GIU – I partecipanti alla manifestazione di oggi contro le navi da crociera in laguna di Venezia sono stati 8mila, secondo l’ ultimo calcolo fornito dalla polizia municipale. Le oscillazioni sono dovute al fatto che a quelli partiti dalla riva delle Zattere si sono via via aggiunte altre persone, ingrossando le fila del corteo. Poi, una volta giunti a San Marco davanti il bacino, il numero è cresciuto ancora anche perché nel frattempo la protesta per non aver permesso l’ingresso in tutta San Marco è diventata una sorta di gioco. Dal vetusto grido della folla ‘via via la polizia’ per entrare nel cuore della piazza, a quando è scattata la musica dai diffusori, a cominciare da ‘Cacao meravigliao’, i toni si sono del tutto sopiti ed è iniziata una sorta di festa.(ANSA).