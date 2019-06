(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Da una forte depressione che ha rischiato di compromettergli vita e carriera, al trionfo di Parigi nella Ryder Cup 2018. Thomas Bjorn nel suo libro -“Mind Game: The Secrets of Golf’s winners”- scritto con l’autore Michael Calvin, racconta il calvario che, nel 2003, lo ha portato a una dura battaglia. Il crollo mentale dopo l’Open Championship di sedici anni fa, un trauma psicologico che ha messo il danese a durissima prova. “Ogni mattina -le rivelazioni di Bjorn- era come se non volessi alzarmi dal letto. Pensavo che i problemi fossero davvero più grandi e forti di me. La mente sembrava non rispondere. Non volevo incontrare né vedere nessuno. Ho pensato di smettere con il golf che, per un certo momento, ho davvero odiato. Alla fine sono riuscito a reagire e a riprendermi. Non è stato facile”. Nella spedizione di Parigi, Bjorn da capitano ha trascinato l’Europa di Francesco Molinari a un trionfo inaspettato contro gli Stati Uniti, cancellando i fantasmi del passato. Grazie al golf e allo sport.