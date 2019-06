(ANSA) – MOSCA, 9 GIU – In Kazakistan si vota per scegliere il successore di Nursultan Nazarbayev, il presidente che ha guidato il paese centroasiatico sin dall’indipendenza dall’Urss, nel 1991, e che si è dimesso lo scorso marzo. Si prevede la facile vittoria di un suo delfino, l’attuale presidente Kassym-Jomart Tokayev, rispetto agli altri sei candidati. In Kazakistan, paese strategico per la ricchezza di risorse energetiche e ponte tra Cina e Russia, l’opposizione organizzata è debole, ma le proteste anti-governative sono cresciute negli ultimi mesi, proprio con l’uscita di scena di Nazarbaiev, perché si teme che il voto odierno sia una farsa.