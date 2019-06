(ANSA) – ROMA, 9 GIU – Temporali in arrivo in alcune regioni del Nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in Valle d’Aosta e, dal mattino di domani in Alto Adige. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali sulla Lombardia occidentale, sull’estremo settore nord del Piemonte e sull’area della Provincia Autonoma di Bolzano, in Alto Adige. Valutata, inoltre, allerta gialla in Valle d’Aosta, sul resto della Lombardia, sul settore nord-orientale del Piemonte e nell’area dell’Alto Piave in Veneto.(ANSA).