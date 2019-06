(ANSA) – ROMA, 9 GIU – La Salernitana è salva e resta in Serie B, mentre il Venezia retrocede in Serie C. E’ questo il verdetto uscito dal playout della serie cadetta dopo la gara di ritorno, disputata al ‘Penzo’ e terminata 1-0 per i lagunari dopo il 2-1 dei campani all’Arechi nel match di andata. Determinanti i calci di rigore, con gli errori dal dischetto di Bentivoglio e Coppolaro.