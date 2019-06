(ANSA) – ROMA, 10 GIU – La rivincita di Lexi Thompson. L’americana vince lo ShopRite Classic superando, con 201 (-12) colpi, la concorrenza di Jeongeun Lee6 che, la scorsa settimana, l’aveva battuta nell’US Women’s Open. Nel New Jersey medaglia d’argento per la sudcoreana (202, -11), leader dopo il terzo round. “Che soddisfazione, ora mi godo il successo”. La Thompson festeggia con le braccia al cielo un trionfo che le permette di gettare alle spalle le polemiche dell’ultimo periodo. Undicesimo successo in carriera sul LPGA Tour per la 24enne di Coral Springs (Florida) che, soltanto un mese fa, era stata bersagliata e costretta all’addio dai social network. Anche dopo le polemiche scaturite dal match, sul green, con Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. E ora la più giovane giocatrice a qualificarsi per lo Us Women’s Open (all’età di 12 anni) si gode la sua rivincita. Un anno fa ha pensato addirittura di smettere. Ora, con l’impresa firmata a Galloway, è tornata a sognare. (ANSA).