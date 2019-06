(ANSA) – NEW DELHI, 10 GIU – Persiste in India la preoccupante ondata di caldo, con temperature eccezionalmente alte che, a detta del IMD, il Dipartimento Meteorologico nazionale Indiano, non accenneranno a diminuire neppure nei prossimi giorni. Nella capitale è allarme rosso, con la colonnina di mercurio che ha raggiunto ieri i 46,2 gradi, e oggi è rimasta ferma sui 45. Le altre zone del Paese colpite dall'”ondata di caldo”, (definizione con cui in India viene descritto un periodo di due giorni consecutivi sopra i 45 gradi) sono il sud dell’Uttar Pradesh, l’est del Madhya Pradesh, l’Haryana, Chandigarh, e il Saurashtra. Il monsone stagionale, in arrivo dal Mare Arabico con un ritardo di almeno una settimana rispetto alle date abituali, ha toccato ieri sera l’arcipelago delle Laccadive e alcune aree del Kerala e si sposta lentamente verso nord.