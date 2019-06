(ANSA) – BERLINO, 10 GIU – Un gruppo di attivisti contro il cambiamento climatico di “Smash Cruiseshit” ha bloccato una nave da crociera nel porto di Kiel ritardandone la partenza per ore. Gli attivisti si sono avvicinati ieri sera alla “Zuiderdam” attraccata all’Ostseekai: passando con piccole imbarcazioni di fronte alla prua della nave, i manifestanti hanno impedito alla nave di salpare. Alcuni dei circa 50 attivisti sono saliti anche sulla prua della nave da crociera e sulle funi di ormeggio. Altri hanno scalato una gru del cantiere sul molo. Alla fine dell’azione dimostrativa, la polizia ha arrestato oltre 40 attivisti, due dei quali, non volendo lasciare la gru, sono stati portati via a forza. Alla fine la nave è salpata in nottata con un ritardo di quasi sei ore alla volta di Copenhagen, ed è stata scortata fuori dal porto da motovedette della Polizia per evitare ulteriori azioni di disturbo. Quasi tutti manifestanti sono stati rilasciati alle prime ore dell’alba.