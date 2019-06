(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Grave incidente stradale la notte scorsa sull’autostrada Floriano Rodrigues Pinheiro, nel tratto montuoso di Campos do Jordao, nello Stato brasiliano di San Paolo: dieci persone sono morte, e 51 sono rimaste ferite, dopo che un pullman turistico si è ribaltato provocando una serie di tamponamenti a catena. Le cause dell’incidente dovranno essere appurate, ma uno dei passeggeri del bus ha detto al sito di notizie G1 che il veicolo sembrava fuori controllo. Il mezzo stava trasportando residenti della costa sud di San Paolo, di ritorno da un’escursione di un giorno a Campos do Jordao. La gita era una celebrazione anticipata del giorno di San Valentino. Tra i deceduti ci sono un uomo e sua figlia, che si trovavano in una delle auto coinvolte. Le altre vittime erano sull’autobus.