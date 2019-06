(ANSA) – ROMA, 10 GIU – “Domani si parte 50 e 50. E’ una sfida si basa sui collettivi, sia nostro si loro e non penso che ci possa essere un giocatore in particolare che possa deciderla. L’Ucraina ha fatto la semifinale agli Europei U19 l’anno scorso, è una squadra molto organizzata e credo che sarà una partita molto tattica ed equilibrata. Poi sono confronti secchi in cui gli episodi hanno un peso diverso. Ci vogliono la massima concentrazione e un pizzico di fortuna”. Così il tecnico dell’Italia Under 20, Paolo Nicolato, alla vigilia della semifinale del Mondiale in Polonia. “C’è grande entusiasmo, voglia di fare, emozione – ha detto ancora Nicolato ai microfoni di Sky Sport -. Speriamo di fare una buona gara, daremo sicuramente il massimo. Siamo felici di essere arrivati fin qui, siamo in un momento in cui non bisogna fare calcoli. La miglior vittoria è non aver rimpianti, ci muoviamo su questa linea e daremo tutto quello che abbiamo”.