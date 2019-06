ROMA. – Diciotto mesi fa l’Italia era fuori dal Mondiale, è incredibile vedere come la ‘nazionale’ si sia trasformata: così la Uefa, sul suo sito, commentava ieri sera il secco 3-0 degli azzurri allenati da Roberto Mancini sulla Grecia. E non sapeva che il meglio doveva ancora venire, con l’Italia donne vincente all’esordio del Mondiale di Francia 2019.

Da Niccolò Barella a Barbara Bonansea, il salto è breve. E comprende anche l’Under 20 attesa martedì dalla semifinale del suo Mondiale e la 21 che prende a prestito dalla nazionale maggiore diversi big – o forse è meglio dire li presta, vista l’età – per l’Europeo casalingo in cui punta al suo sesto titolo. Insomma, un rinascimento certo ancora agli albori, ma tutto sommato globale: di movimento, si direbbe.

La prima fila del palcoscenico spetta inevitabilmente alle ragazze allenate da Milena Bertolini: loro, un anno dopo il fallito approdo al mondiale degli azzurri, sono invece rientrate dopo 20 anni nella Coppa del Mondo. E dopo aver suscitato attenzioni e applausi, li hanno “ricambiati” con la vittoria all’esordio sull’Australia.

“Grandi, ben fatto!” ha twittato al rientro dalla Grecia il ct Mancini. A dar la misura dell’eco in Italia della prima impresa delle ragazze azzurre, gli applausi arrivati da Salvini (“mai mollare e si vince, fantastiche”), dalla presidente del Senato, Casellati (“il calcio rinascerà grazie alle donne”) o di ‘semplici’ tifosi come Fiorello (“buonissima la prima”).

Prima della partita, i ragazzi dell’Under 20 avevano inviato il loro sostegno. In attesa di vedere se gli azzurrini allenati da Nicolato e guidati da Pinamonti martedì supereranno l’Ucraina per volare in finale in Polonia, ci sono le belle prestazioni degli azzurri della nazionale A a far da cassa di risonanza per la voglia di riscatto. E il cielo è un po’ più azzurro.