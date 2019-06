(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Intesa nella Conferenza Stato-Regioni sul decreto per la salvaguardia dei vigneti ‘eroici’ e ‘storici’. Un “tassello importante per tutelare zone meravigliose e per valorizzare imprese che operano con tecniche tradizionali, spesso in condizioni impervie”, ha detto Leonardo Di Gioia, coordinatore Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni. “Seguiremo con attenzione anche le fasi successive”, come un marchio nazionale per la ‘viticoltura eroica o storica’. I vigneti eroici sono quelli su terreni con una pendenza superiore al 30%, in aree dove le condizioni creano impedimenti alla meccanizzazione, in territori con un’altitudine superiore ai 500 metri, con impianti su terrazze o gradoni o situati in piccole isole. Quelli storici debbono avere una produzione anteriore al 1960, con forme di cura tradizionale, con sistemazioni storiche o di particolare pregio paesaggistico, appartenenti ad aree iscritte al Registro Nazionale Paesaggi Rurali o riconosciute dall’Unesco o leggi regionali.