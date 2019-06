(ANSA) – MILANO, 10 GIU – ”E’ una cosa che ECA e UEFA devono meditare su come si stiano coalizzando tutte le leghe contro un progetto che non piace a nessuno. Cosa intendo? Questa proposta deve essere ritirata. E mi fermo qui ma altri sono andati oltre”: lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo al termine dell’assemblea di Lega Serie A che si è espressa in modo contrario alla riforma delle competizioni europee proposta dalla Uefa.E per molti presidenti le dimissioni di Aleksander Ceferin, vicepresidente FIFA, a questo punto sarebbero consequenziali.