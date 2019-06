(ANSA) – ROMA, 10 GIU – “Siamo motivati, consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza. Ma rispettiamo le nostre avversarie. Sappiamo che sarà un torneo molto difficile e lavoreremo ogni giorno per arrivare fino in fondo”. Alessandro Murgia, centrocampista della Spal, riassume così – nel primo giorno del raduno azzurro – lo spirito che anima l’Italia Under 21 in avvicinamento all’Europeo. Domenica prossima la prima partita, a Bologna, proprio contro la Spagna che due anni fa vide Murgia esordire. “Iniziamo con la Spagna, forse la partita più difficile del girone – aggiunge il giocatore -. E’ una nazionale che ha tantissime qualità, giocatori esperti e di alto livello”.