(ANSA) – CHARLOTTE (USA), 10 GIU – Tony Parker, 37 anni e quattro titoli Nba vinti in carriera, si ritira dall’attività agonistica dopo 18 anni trascorsi sul parquet. Lo ha annunciato lui stesso con un tweet “è stata una decisione difficile, e che mi emoziona, ma questo incredibile viaggio è finito”. Parker ha giocato per 17 stagioni con i San Antonio Spurs, con cui ha conquistato quattro anelli e giocato ogni anno nei playoff, prima di firmare l’anno scorso con i Charlotte Hornets, la franchigia il cui proprietario è Michael Jordan e con la quale aveva ancora un anno di contratto. Per sei volte è stato scelto per l’All-Star Game. In totale ha è sceso in campo in 1.151 partite di stagione regolare, con una media di 15.5 punti e 5.6 assist. Con la nazionale della Francia ha vinto l’oro agli Europei del 2013, venendo scelto anche come miglior giocatore della manifestazione.