(ANSA) – ROMA, 11 GIU – I Toronto Raptors hanno sfiorato il primo storico titolo nell’Nba, perdendo di un solo punto contro i Golden State Warriors in gara-5 della finale Playoff. La partita si è chiusa sul 106-105 per la franchigia californiana, che è sempre stata avanti, salvo nell’ultimo quarto dove ha ceduto il passo agli avversari, riuscendo però a conquistare il successo. Adesso la serie è sul 3-2 per i Raptors che avranno il secondo match-point giovedì prossimo (la notte tra giovedì e venerdì in Italia) in gara-6, questa volta in trasferta sul parquet dell’Oracle Arena.