(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Edin Dzeko, attaccante della Roma che un giorno si e l’altro no sembra pronto per il trasferimento all’Inter, sarebbe stato offerto al Tottenham. E’ quanto rivela il britannico Daily Star, secondo cui dal club di Londra sarebbe partito in “no, grazie”. Secondo il giornale, la dirigenza degli Spurs non riterrebbe il bosniaco, che ha già giocato con il Manchester City in Premier League, un rinforzo di alto profilo, o comunque un giocatore superiore allo spagnolo Llorente, che peraltro fa da riserva a Harry Kane. Inutile, dunque, accettare offerte che vanno in questa direzione.