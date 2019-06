(ANSA) – ROMA, 11 GIU – “Oggi mi dimetto, accetto la nuova sfida. Ma l’Ucraina rimarrà per sempre nel mio cuore”. Così Paulo Fonseca, nella lettera con la quale si congeda da allenatore dello Shakhtar Donetsk. “Ricordo il giorno in cui sono volato a Kiev per firmare il contratto con lo Shakhtar – racconta l’allenatore portoghese che guiderà la Roma -. Sentivo una motivazione strabiliante, voglia di vincere e eccitazione davanti all’ignoto: un nuovo Paese, nuove persone, tutto intorno era sconosciuto”. “Sono grato al presidente Rinat Akhmetov per la sua saggezza e assistenza in tutto. Sono grato ai miei giocatori: ci siamo insegnati a vicenda molte cose, senza dubbio, il merito del mio successo va a ciascuno di voi – sottolinea Fonseca -. Sono grato a tutti”. E lo stesso assicura Akhmetov, ringraziando Fonseca per le stagione in cui ha allenato lo Shakhtar: “Insieme a lui lo Shakhtar ha vinto sette trofei, diventando il club più decorato in Ucraina. Paulo è un allenatore ambizioso, che vuole mettersi alla prova in Italia”.