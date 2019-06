(ANSA) – TORINO, 11 GIU – Il calciatore del Torino e dell’Under 21, Vittorio Parigini, è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per risolvere la sindrome pubalgica di cui soffriva. Il dottor Giuseppe Sansonetti, che ha effettuato l’operazione alla presenza dello staff medico granata, si è detto soddisfatto dell’esito dell’intervento. “Operazione perfettamente riuscita”, scrive sul proprio profilo Instagram il giocatore. “I pensieri sono tanti, avrei voluto dare il mio contributo nel finale di stagione e adesso in #nazionale, ma questo intervento era necessario – aggiunge -. Ringrazio tutti per i bellissimi messaggi di sostegno ricevuti in questi giorni. Ci vediamo presto in campo, più forte di prima”.