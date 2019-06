(ANSA) – ROMA, 11 GIU – E’ sul punto di cominciare il derby fra Manchester City e United. Questa volta, però, non c’è in palio la supremazia in Premier League o in Europa League, bensì la corsa al cartellino di un calciatore. Il nome in questione, almeno secondo il quotidiano inglese Sun, è quello di Joao Felix. Per l’attaccante del Benfica, classe 1999, i citizens avrebbero già offerto – secondo quanto riporta il giornale – un quinquennale da 100 mila sterline a settimana (circa 113 mila euro). Non viene specificata, invece, la possibile offerta dei dirigenti dei Red Devils per il giocatore che ha fatto bene in Europa League.