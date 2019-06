(ANSA) – ROMA, 11 GIU – L’astro nascente dei pesi massimi leggeri Fabio Turchi difenderà il titolo internazionale Wbc contro Tommy McCarthy al Foro Italico di Roma, sul ring del ‘Nicola Pietrangeli’, giovedì 11 luglio in diretta su Dazn. Ad aprile Turchi (17-0 con 13 Ko) ha battuto in un solo round il finlandese Sami Enbom conquistando la corona a Firenze. Si è trattato della seconda vittoria prima del limite per il mancino Turchi, che a novembre aveva dominato contro il campione del Commonwealth Tony Conquest. Il 25enne fiorentino spera che un’altra vittoria lo avvicini all’obiettivo di un match mondiale. Nel clou della manifestazione, il romano Emanuele Blandamura (ex campione europeo e sfidante al titolo mondiale), affronterà l’inglese Marcus Morrison per l’Internazionale silver dei medi Wbc. Saliranno sul ring anche l’ex campione d’Europa dei leggeri Emiliano Marsili, il superwelter Mirko Natalizi, il massimo leggero Simone Federici, il superwelter Vincenzo Bevilacqua e il debuttante mediomassimo Valentino Manfredonia.