(ANSA) – ROMA, 11 GIU – Roma punto di riferimento del movimento paralimpico internazionale. Per la prima volta la Capitale ospiterà i lavori del Governing Board dell’International Paralympic Committee, che dal 13 al 16 giugno si ritrova per pianificare i lavori in vista dei Giochi di Tokyo2020. Sarà presente anche Luca Pancalli, presidente del Cip e primo italiano a far parte del Governing Board dell’IPC. Nell’ambito della settimana di lavori è prevista anche l’udienza domani da Papa Francesco. Giovedì al Foro Italico sarà la volta degli Italian Paralympic Awards con la consegna dei premi. “La presenza del Governing Board in Italia è motivo di orgoglio e un importante riconoscimento al lavoro svolto – dice Pancalli -. Il movimento paralimpico internazionale sta diventando un modello per chi crede nello sport come strumento di crescita civile e di inclusione sociale. E che ha saputo contagiare virtuosamente la nostra società e abbattere barriere fisiche e culturali”.