(ANSA) – RIMINI, 11 GIU – Un’auto ha preso fuoco in autostrada, nel Riminese, e il conducente è deceduto prima di riuscire ad uscire dall’abitacolo. E’ successo alle 17.50 al chilometro 140 dell’A14 all’altezza del comune di Misano Adriatico, nella corsia in direzione sud verso Pesaro. L’automobilista deceduto sul posto, ancora non identificato dalla polizia autostradale intervenuta, sarebbe riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza prima di venire sopraffatto dalle fiamme che hanno distrutto l’auto, un Maggiolone Volkswagen. Sul posto per spegnere le fiamme una squadra dei vigili del fuoco di Rimini. Le operazioni sono ancora in corso ma l’autostrada non è stata chiusa al traffico perché l’automobilista era riuscito a guadagnare la corsia di emergenza e fermarsi.(ANSA).