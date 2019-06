(ANSA) – FIRENZE, 11 GIU – ”Lavoreremo per la Fiorentina anche a New York: io ci metto tutto, non solo i soldi, anche il cuore”. Dopo sei giorni a Firenze il neo proprietario del club viola Rocco Commisso è ripartito oggi per gli Stati Uniti. Molte le questioni ancora da definire, a iniziare dalla composizione del nuovo staff dirigenziale anche se stanno sempre più salendo le quotazioni di Luca Scolari per il ruolo di amministratore delegato e di Daniele Pradè per quello di direttore sportivo. Nel secondo caso si tratterebbe di un ritorno visto che il dirigente romano ha già lavorato in viola dal 2012 al 2016, con brillanti risultati. In particolare nel triennio con Montella allenatore: quest’ultimo dovrebbe essere riconfermato alla guida della squadra forte anche di un contratto fino al 2021. In proposito però Commisso non si è sbilanciato: ”Un incontro con Montella a New York? Può darsi ma anche no. Pradè? Può essere lo sia e può essere non lo sia, non confermo nulla”.