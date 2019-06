(ANSA)- UDINE, 12 GIU – I Finanzieri del Comando Udine, con militari di altri 12 Comandi, stanno eseguendo in sette regioni, un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 20 persone, ideatrici, promotrici e membri di una associazione a delinquere, attiva, da anni, in Europa, nel traffico di alcolici, che operava in 17 Paesi europei. Sarebbero stati ‘contrabbandati’ 180 milioni di litri di alcolici per una frode alle accise da 80 milioni di euro.