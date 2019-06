(ANSA) – ROMA, 12 GIU – “Dopo un fine settimana altalenante al Mugello spero che possiamo lavorare bene nel Gran premio a Barcellona. Dovremo fare il nostro massimo per ridurre il gap dai più veloci. Avremo anche delle prove post gara e sono un bene. Il viaggio in Giappone è stato interessante e siamo riusciti a trovare delle soluzione che mi danno speranza per il futuro”. Jorge Lorenzo ha commentato così la trasferta di lavoro in Giappone dove, con gli ingegneri del reparto corse HRC, ha lavorato su diversi aspetti della sua Honda che ancora non lo convincono. Con 13 prove da disputare, il campione spagnolo non si rassegna al ruolo di comparsa della MotoGp, dopo che il suo approdo al marchio dell’ala dorata aveva suscitato tante aspettative. Per ora tutte deluse: in sei gran premi Lorenzo ha raccolto appena 19 punti, con l’11/o posto in Francia come miglior risultato.