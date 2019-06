(ANSA) – GENOVA, 12 GIU – Per ricordare la figura di Carlo Donat Cattin, leader Dc e ministro, a cento anni dalla nascita, la fondazione a lui dedicata organizza un convegno in cui verrà ricordata la sua attività nel sindacato, nel partito e nel governo. L’appuntamento è per sabato 15 giugno a Finale Ligure, sua città natale che allora si chiamava Finalmarina. Morì nel 1991 a 71 anni. Fondatore della Cisl nel 1950 divenne noto per la sua scarsa attitudine a scendere a compromessi con gli industriali. Nel 1954 entrò nel consiglio nazionale della DC, fu eletto deputato dal 1958 al 1979 e poi senatore. Nel 1963 fu sottosegretario nel primo governo Moro, e successivamente fu ministro varie volte: la sua vicinanza ai lavoratori gli portò l’appellativo ‘ministro dei lavoratori. Dal 1969 al 1972 fu ministro del Lavoro e della previdenza sociale, nel 1973 ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal 1974 al 1978 ministro dell’Industria. Mariapia Donat Cattin ricorderà le radici finalesi, il senatore Pierferdinando Casini parlerà del leader Dc e dell’uomo di Stato, il segretario della Cisl ligure Luca Maestripieri tratteggerà il percorso dal sindacato al Governo. Porteranno i saluti il sindaco Ugo Frascherelli e il governatore della Liguria Giovanni Toti (ANSA).