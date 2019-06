(ANSA) – PARIGI, 12 GIU – “Gliene manderò un’altra”: Emmanuel Macron ha promesso di spedire al presidente americano, Donald Trump, un’altra quercia da piantare nel giardino della Casa Bianca come simbolo dell’amicizia fra Parigi e Washington. Rispondendo a una domanda sulla morte dell’alberello piantato l’anno scorso, il capo dell’Eliseo – intervistato dalla tv svizzera RTS – ha affermato: “il simbolo era quello di piantarla insieme. E’ stata sfortunata, non ha sopravvissuto dopo essere stata sottoposta a un regime un po’ duro”. L’albero, proveniente dalle foreste francesi, era stato posto in quarantena fitosanitaria in base alle leggi doganali americane sulle piante che arrivano dall’estero. “Ma – ha concluso Macron – non bisogna vedere simboli là dove non ve ne sono”.