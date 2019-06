(ANSA) – ROMA, 12 GIU – “In questo straordinario mese di giugno, il campionato Europeo Under 21 è uno degli obiettivi strategici della Figc”. Lo sottolinea il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a pochi giorni dall’esordio degli azzurri nel torneo, per la prima volta ospitato in Italia. “Vogliamo continuare ad emozionare tutti gli appassionati come hanno fatto gli Azzurrini dell’Under 20 e le splendide Ragazze Mondiali – aggiunge Gravina – La parola d’ordine è partecipazione, la Figc e il suo Club Italia si muovono seguendo un progetto unico ed i risultati iniziano ad essere evidenti. Puntiamo sui giovani e la collaborazione tra Mancini, Di Biagio e Nicolato ne è un esempio lampante”.