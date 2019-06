(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Nel teatro romano di Ostia Antica venerdì 21 ci sarà uno spettacolo particolare. Si svolgerà infatti la riunione pugilistica organizzata dal promoter capitolino Davide Buccioni, che come match clou proporrà la sfida tra l’ex campione del mondo dei supermedi Giovanni De Carolis e l’ex campione europeo, l’armeno Khoeren Gevor. In palio ci sarà il titolo internazionale Wbc, e l’incontro si preannuncia molto interessante per la caratura dei protagonisti. “Faccio uno sforzo importante – spiega Buccioni -, ma volevo assolutamente fare questo regalo, in un ‘palcoscenico’ così particolare, a tutti gli appassionati della nobile arte”. Promette scintille anche il combattimento per la corona Wbc Silver fra il superpiuma Michael Magnesi e il ghanese Maxwell Awaku, già sfidante mondiale. Nella ‘fight card’ ci sono poi il supermedio Francesco Russo che affronterà Petru Chiochiu, il mediomassimo Giovanni Carpentier contro Luca Spadaccini e il welter Pietro Rossetti che incrocerà i guantoni con il georgiano Giorgi Khupenia.