(ANSA) – ROMA, 12 GIU – In un post sulla propria pagina Facebook la Federcalcio polacca ha definito “un pogrom” – il termine usato per le persecuzioni contro gli ebrei nell’Europa dell’Est – la vittoria messa a segno per 4 a 0 contro la nazionale israeliana. “GOOOOOOOL! Questo è già un pogrom!”, la frase incriminata, subito rimossa ma non prima di rimbalzare tra polemiche e indignazione sui media polacchi e su quelli israeliani.